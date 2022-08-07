Трамп назвал визит Пелоси на Тайвань сыгравшим на руку Китаю

Экс-президент США Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Экс-президент США Дональд Трамп назвал визит спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань сыгравшим на руку США. Его слова приводит РИА Новости.

«Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», — подчеркнул политик, выступая перед консерваторами в Техасе.

Трамп заявил, что Пелоси, дважды объявлявшая ему импичмент, превращает в плохое все, к чему прикасается. Он заключил, что в годы его президентства такой ситуации, как с визитом спикера палаты представителей на Тайвань, не произошло бы.

Ранее экс-президент США раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал ее сумасшедшей. По его словам, она фактически исполнила мечту Китая и предоставила ему оправдание для дальнейшего наращивания влияния в регионе, в том числе для проведения военных учений.

