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Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны

Экс-президент США Трамп счел возможной Третью мировую войну из-за некомпетентных властей

Экс-президент США Донадьд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, после обострения конфликта на Украине может последовать эскалация вокруг Тайваня, передает РИА Новости.

«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», — подчеркнул политик, выступая перед консерваторами в Техасе.

Бывший лидер США указал, что в годы его президентства конфликта на Украине не случилось бы, как это произошло при действующей американской власти, равно как и обострения вокруг Тайваня.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны и находится в одном просчете от ядерной катастрофы.

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Марина Совина
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