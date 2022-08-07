Друзья задержанного российского водителя устроили потасовку с ДПС

Во Владимире друзья задержанного водителя устроили потасовку с ДПС

Во Владимире сотрудники ДПС остановили «Лексус», но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, а его друзья попытались устроить потасовку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД России.

В итоге составлены два протокола об административных правонарушениях. Сам водитель привлечен к ответственности по статьям 12.26 и 19.3 КоАП РФ. Кроме того, выяснилось, что россиянин причинил жителю Владимира телесные повреждения, о чем накануне вечером поступило сообщение в полицию. Личности его знакомых, устроивших потасовку и оскорблявших сотрудников ДПС, устанавливаются.

В начала августа в Марий Эл задержали 29-летнего местного жителя, напавшего на двоих полицейских в Моргаушском районе. В конце июля сотрудники ДПС пытались задержать его за управление машиной в нетрезвом виде. Тогда он достал из багажника своей машины канистру с бензином и стал разбрызгивать его на форму полицейских, после чего взял зажигалку и поджег одежду инспектора. Один из пострадавших получил ожоги более 50 процентов поверхности тела. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также полностью сгорела служебная машина.