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Немецкие пенсионеры нашли способ не платить за отопление зимой

АТОР: немецкие пенсионеры решили «перезимовать» на курортах из-за выросших цен на газ

Фото: Adonis Skordilis / Reuters

В Германии пенсионеры нашли способ не платить за выросшие цены за отопление и решили «перезимовать» на курортах. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным местных СМИ, на которые ссылается АТОР, немецкие пенсионеры предпочитают выбирать отели с системой «все включено», куда можно отправиться на зиму, чтобы не платить дома за отопление и не закупаться продуктами. Популярным направлением среди зимующих туристов эксперт туротрасли назвали Тунис, Турцию, Египет и Канарские острова.

«Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи», — заявил немец Лотар. Пенсионеры отмечают, что платить за отдых за границей выходит дешевле, чем оставаться зимой в Германии.

В начале августа один из крупнейших немецких поставщиков газа RheinEnergie, обслуживающий около 2,5 миллиона потребителей, предупредил жителей Германии о росте цен на голубое топливо из-за кризиса с поставками. Наибольшее повышение цен, отмечается в сообщении, коснется жителей Кельна.

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Варвара Кошечкина
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