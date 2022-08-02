В Германии предупредили о росте цен на газ из-за кризиса с поставками

RheinEnergie: жители Кельна получат осенние счета с 133% ростом цен на газ

Один из крупнейших немецких поставщиков газа RheinEnergie, обслуживающий около 2,5 миллиона потребителей, предупредил жителей Германии о росте цен на голубое топливо из-за кризиса с поставками. Осенние счета с возросшими тарифами компания анонсировала в пресс-релизе, пишет РИА Новости.

«С 1 октября RheinEnergie значительно повысит цены на природный газ. Причиной этого является почти 450-процентное увеличение затрат на закупку природного газа по сравнению с периодом закупок с 2021/22 по 2022/23 годы», — говорится в пресс-релизе.

Наибольшее повышение цен, отмечается в сообщении, коснется жителей Кельна. Согласно примерным подсчетам газового поставщика, рост цен для потребителей из этого немецкого города составит 133 процента: киловатт-час природного газа будет стоить не 7,87, а 18,30 цента. Таким образом, ежемесячные затраты на газ для среднего домохозяйства увеличатся примерно с 960 до 2002 евро.

При этом в RheinEnergie добавили, что цены вырастут и на теплоснабжение. По данным компании, если средняя цена на централизованное отопление в 2021 году для среднестатистической квартиры в Кельне составляла порядка 407 евро, то в 2022 году она вырастет примерно на 73 процента до 705 евро.

Ранее о возможном росте цен на газ предупредили жителей Испании. По словам вице-премьера страны Тересы Рибера, без поставок газа из России в Европу цены на это топливо на территории королевства, скорее всего, заметно вырастут.

Российский газ поступает в европейские страны по газопроводу «Северный поток». 27 июля из-за неисправности еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции «Портовая» компания «Газпром» снизила поставки по трубопроводу. Прокачка газа по «Северному потоку» была снижена до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет только 20 процентов мощности. На этом фоне Европа опасается полного прекращения поставок, и советует странам готовиться к худшему сценарию.