Испания предупредила о росте цен на газ в стране без поставок из России

Вице-премьер Испании Тереса Рибера предупредила о росте цен на газ без поставок из России

Вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера предупредила, что без поставок газа из России в Европу цены на это топливо на территории королевства, скорее всего, заметно вырастут. Ее цитирует ТАСС со ссылкой на телеканал Telecinco.

«Мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной ситуацией, напрямую затрагивающей прежде всего те страны, которые имеют высокую зависимость от газа из России — то, что не происходит в нашей стране. Если произойдет прекращение [поставок] газа со стороны [президента России Владимира] Путина, вероятно, будет значительный рост цен на газ», — сказала Рибера.

Сейчас российский газ поступает в Европу по газопроводу «Северный поток», однако он задействован всего на 20 процентов от его максимальной пропускной мощности. Россия объясняет сокращение экспорта неисправностью турбин, которые невозможно отремонтировать из-за санкций, и призывает отказаться от ограничений в отношении «Газпрома».

На этом фоне ЕС опасается полного прекращения поставок, и советует странам-участницам готовиться к худшему сценарию. В сложившейся ситуации Испания пообещала сократить потребление газа в стране на 7 процентов. Ранее власти представили план по экономии энергии, который среди прочего предусматривает установление температурного лимита для отопления и кондиционирования в некоторых общественных заведениях.