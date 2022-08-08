Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Подругу Кардашьян обругали в сети за фото в «кощунственном» бикини

Блогершу Эддисон Рэй обругали в сети за фото в бикини под названием «Святая Троица»
Эддисон Рэй

Эддисон Рэй. Фото: @addisonraee

Американскую певицу, танцовщицу, актрису и блогершу Эддисон Рэй обругали в сети за фото в «кощунственном» бикини. Соответствующий материал приводит Page Six.

Отмечается, что инфлюэнсерша, известная также как подруга бизнесвумен Кортни Кардашьян, разместила данный кадр в соцсетях. На нем девушка предстала в купальнике бренда Praying под названием «Святая Троица», созданного в коллаборации с маркой Adidas. При этом на снимке видно только верхнюю часть изделия с напечатанными на ней словами «Отец» и «Сын». Согласно информации на официальном сайте компании, на нижней части данного предмета гардероба также располагались слова «Святой Дух».

Пользователи раскритиковали Рэй за указанное фото, посчитав его кощунственным. «Это неуважение к религии», «Это ненормально. Богохульство», «Такое бесстыдство», — прокомментировали они. После негативных оценок знаменитости пришлось удались публикацию.

В августе 2020 года сообщалось, что поза Кортни Кардашьян в бикини на фото с Рэй удивила фанатов. На размещенном кадре звезды позировали у бассейна. Кардашьян запечатлели в полный рост в блестящем купальнике бирюзового цвета и соломенной шляпе, в то время как юная Рэй лежала в фиолетовом купальном костюме на полотенце.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие
Стали известны подробности музыкального пиратства в России
Генпрокурор России объяснил признание «Азова» террористической организацией
Пользователи Twitter оценили слова сооснователя Pink Floyd об Украине
Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в ряде регионов
Подругу Кардашьян обругали в сети за фото в «кощунственном» бикини
Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией
В Австрии политику ЕС в отношении России назвали шизофренией
Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии сорвать членство в НАТО
Обнаружен неизвестный механизм эволюции ДНК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.