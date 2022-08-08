Подругу Кардашьян обругали в сети за фото в «кощунственном» бикини

Блогершу Эддисон Рэй обругали в сети за фото в бикини под названием «Святая Троица»

Американскую певицу, танцовщицу, актрису и блогершу Эддисон Рэй обругали в сети за фото в «кощунственном» бикини. Соответствующий материал приводит Page Six.

Отмечается, что инфлюэнсерша, известная также как подруга бизнесвумен Кортни Кардашьян, разместила данный кадр в соцсетях. На нем девушка предстала в купальнике бренда Praying под названием «Святая Троица», созданного в коллаборации с маркой Adidas. При этом на снимке видно только верхнюю часть изделия с напечатанными на ней словами «Отец» и «Сын». Согласно информации на официальном сайте компании, на нижней части данного предмета гардероба также располагались слова «Святой Дух».

Пользователи раскритиковали Рэй за указанное фото, посчитав его кощунственным. «Это неуважение к религии», «Это ненормально. Богохульство», «Такое бесстыдство», — прокомментировали они. После негативных оценок знаменитости пришлось удались публикацию.

В августе 2020 года сообщалось, что поза Кортни Кардашьян в бикини на фото с Рэй удивила фанатов. На размещенном кадре звезды позировали у бассейна. Кардашьян запечатлели в полный рост в блестящем купальнике бирюзового цвета и соломенной шляпе, в то время как юная Рэй лежала в фиолетовом купальном костюме на полотенце.