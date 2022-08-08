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Минобороны заявило о скачке напряжения после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Минобороны России заявило о скачке напряжения на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел скачок напряжения. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области», — сказал спикер ведомства.

На АЭС, продолжил Конашенков, произошел скачок напряжения, который вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции. Затем сработала система защиты и отключила подачу энергии.

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Прибывшие пожарные смогли ликвидировать задымление. Для предотвращения нарушений в работе станции была снижена мощность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 мегаватт.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

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Никита Абрамов
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