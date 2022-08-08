Минобороны заявило о скачке напряжения после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Минобороны России заявило о скачке напряжения на Запорожской АЭС после обстрела ВСУ

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел скачок напряжения. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области», — сказал спикер ведомства.

На АЭС, продолжил Конашенков, произошел скачок напряжения, который вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции. Затем сработала система защиты и отключила подачу энергии.

Прибывшие пожарные смогли ликвидировать задымление. Для предотвращения нарушений в работе станции была снижена мощность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 мегаватт.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.