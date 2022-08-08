В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту

Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по технике на Антоновском мосту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать», — сказал замглавы. Он также добавил, что в результате удара по технике нет критических разрушений, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.

Власти администрации отметили, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила большую часть ракет украинских военных. По словам сотрудника администрации, удары наносились из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Мост мы обязательно восстановим и запустим движение», — подытожил Стремоусов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, закрытого из-за обстрелов ВСУ. Сообщается, что работу удалось наладить благодаря понтонному парому.

Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост длиной 1366 метров. Он соединяет пригород Херсона с городом Алешки на левом берегу.