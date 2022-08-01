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Стало известно о налаженной работе переправы через Днепр у Антоновского моста

Российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, закрытого из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает в понедельник, 1 августа, РИА Новости.

Работу удалось наладить благодаря понтонному парому, который перевозит через реку людей и личный автотранспорт. Российские силовики начали заниматься управлением движения парома.

По данным РИА Новости, движение по Антоновскому мосту было перекрыто из-за повреждений пролетов после атаки со стороны Украины.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об открытии проезда через Днепр по дамбе Каховской гидроэлектростанции.

27 июля стало известно об очередном ударе ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Власти региона тогда назвали эту атаку «одной из мощнейших», однако пообещали восстановить мост в кратчайшие сроки.

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Анна Щербакова
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