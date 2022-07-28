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В Херсоне заявили об открытии альтернативного маршрута для пересечения Днепра

Глава Херсонской области заявил об открытии проезда через Днепр по дамбе Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Альтернативный маршрут для пересечения Днепра открыт по дамбе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая является альтернативой Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с Херсонской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.

«Возобновлен проезд по дамбе Каховской ГЭС», — говорится в публикации. Там же указывается, что на территории Бериславского района региона, где и располагается дамба, «функционирует автовокзал, автобусы готовы ходить даже в Крым».

27 июля сообщалось об очередном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне. Власти региона назвали эту атаку «одной из мощнейших», но заверили, что мост будет восстановлен.

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Василий Мека
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