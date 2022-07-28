В Херсоне заявили об открытии альтернативного маршрута для пересечения Днепра

Глава Херсонской области заявил об открытии проезда через Днепр по дамбе Каховской ГЭС

Альтернативный маршрут для пересечения Днепра открыт по дамбе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая является альтернативой Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с Херсонской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.

«Возобновлен проезд по дамбе Каховской ГЭС», — говорится в публикации. Там же указывается, что на территории Бериславского района региона, где и располагается дамба, «функционирует автовокзал, автобусы готовы ходить даже в Крым».

27 июля сообщалось об очередном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Антоновскому мосту в Херсоне. Власти региона назвали эту атаку «одной из мощнейших», но заверили, что мост будет восстановлен.