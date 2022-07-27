В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что Антоновский мост будет восстановлен

Специалисты изучают, как провести восстановление Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что ремонт сооружения — посильная задача.

«Ничего непоправимого нет, ремонтные бригады уже изучают, каким образом провести восстановление разрушенных элементов конструкции», — заявил глава администрации региона.

Он также отметил, что удары по Антоновскому мосту вызваны отсутствием успехов ВСУ на фронте, отчего они пытаются поразить гражданские объекты. Обстрелы инфраструктуры же вызывают раздражение у херсонцев и еще сильнее настраивают жителей региона против украинской власти, заявил Сальдо.

Накануне в Херсонской области заявили об одной из мощнейших ракетных атак ВСУ по региону, которая состоялась в ночь на 27 июля. В ходе этой атаки Антоновский мост и получил повреждения.