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Появились подробности отравления двух москвичей арбузом

РЕН ТВ: отравившиеся арбузом мужчины купили его с рук у метро «Партизанская»

Фото: Juven Dunn / Unsplash

Двое мужчин, которые отравились арбузом в Москве, купили его с рук у станции метро «Партизанская». Такие подробности случившегося стали известны РЕН ТВ.

По данным канала, неизвестный торговал плодами на автомобиле. Пострадавшие россияне вместе проживали в хостеле.

Следователи считают, что причиной отравления могли также стать наркотики или алкоголь.

Об отравлении двух москвичей стало известно в понедельник, 8 августа. Один из пострадавших попал в реанимацию. Врачи поставили россиянам предварительный диагноз «токсическое действие неуточненного вещества».

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Анастасия Шейкина
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