Появились подробности отравления двух москвичей арбузом
РЕН ТВ: отравившиеся арбузом мужчины купили его с рук у метро «Партизанская»
Двое мужчин, которые отравились арбузом в Москве, купили его с рук у станции метро «Партизанская». Такие подробности случившегося стали известны РЕН ТВ.
По данным канала, неизвестный торговал плодами на автомобиле. Пострадавшие россияне вместе проживали в хостеле.
Следователи считают, что причиной отравления могли также стать наркотики или алкоголь.
Об отравлении двух москвичей стало известно в понедельник, 8 августа. Один из пострадавших попал в реанимацию. Врачи поставили россиянам предварительный диагноз «токсическое действие неуточненного вещества».