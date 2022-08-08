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Москвич съел арбуз и попал в реанимацию

В Москве мужчина съел купленный на рынке арбуз и попал в реанимацию с отравлением

Фото: Shutterstock

В Москве мужчина попал в реанимацию с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества» после того, как съел купленный на рынке арбуз. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина пробовал арбуз со своим другом. Москвичам стало плохо — они вызвали скорую. Их госпитализировали в больницу имени Иноземцева. Одного пострадавшего отправили в реанимацию, у него диагностировали острую почечную недостаточность и гиперкалиемию.

В прошлом году в Москве на Совхозной улице отравилась семья, которая купила и съела арбуз из магазина «Магнит». 15-летняя девочка, ее мать и 61-летняя бабушка были госпитализированы. Бабушка и внучка скончались в больнице. Позднее стало известно о других пострадавших от отравления арбузом.

В крови погибших россиянок нашли следы этиленгликоля. Его используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.

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Анастасия Шейкина
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