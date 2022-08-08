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Россиянка побывала в Архызе и пожаловалась на необходимость «платить везде»

Собеседница «Ленты.ру» пожаловалась на неудобную логистику в Архызе

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российская туристка побывала в Архызе (Карачаево-Черкессия) и рассказала о «смешанных чувствах» от отдыха. Своими впечатлениями девушка поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Большую часть поездки путешественница провела в походе в горах, а оставшиеся несколько дней она решила провести в самом Архызе. Последнее, по словам туристки, было лишним. Так, больше всего собеседницу издания возмутила необходимость «везде платить, чтобы хоть как-то себя занять».

Кроме того, она пожаловалась на неудобную логистику. Чтобы добраться до села, сначала необходимо прилететь в Минеральные Воды — оттуда до Архыза можно доехать только на такси, которое обойдется примерно в 3,5 тысячи рублей. Однако обычно проблемы у туристов возникают с обратной дорогой.

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«Яндекс предлагает такси за 5,5 тысячи рублей. Приходится искать через местных, а все хотят навариться и предлагают за шесть тысяч. В итоге хозяин отеля нашел нам мужчину пожилого, он нас отвез за 3,5 тысячи», — рассказала девушка.

Также россиянка отметила, что сейчас в Архызе идет активная стройка отелей и дорог к достопримечательностям, что мешает комфортному отдыху. «На улице от этого пыль, вонь, шум. И при бронировании отеля об этом никто не предупреждает», — пояснила она.

Тем не менее, путешественница осталась в восторге от природы региона. «Сам поход — класс. Все понравилось! И тропа была очень хорошей, и с погодой повезло. За все дни ни единого облачка», — заключила россиянка.

Ранее в августе российская тревел-блогерша отдохнула на черноморских курортах и предупредила туристов о «заманухе» местных торговцев. Девушка посоветовала не заходить в магазины «все по 30 рублей», так как товары там стоят гораздо дороже.

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Мария Гейн
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