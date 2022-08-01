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Отдохнувшая на Черном море россиянка предупредила о «заманухе» местных торговцев

Автор блога на «Яндекс.Дзен» назвала «заманухой» магазины «Все по 30 рублей» на курортах

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша отдохнула на черноморском курорте и предупредила туристов о «заманухе» местных торговцев. Об этом она написала в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, девушка назвала торговые точки «Все по 30 рублей» «ловушкой для наивных» отдыхающих. «Наверное, вы не раз видели небольшие магазинчики, где заманчиво красуется цена в 30 или 40 рублей. Впервые зашла в подобное место пару лет назад и сильно разочаровалась», — высказалась автор блога.

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В таких магазинах отдыхающим предлагают различные небольшие товары — заколки, резинки для волос, магнитики и прочее. Однако среди подобных «безделушек» встречаются вещи, не соответствующие заявленной цене.

«Вы идете туда и думаете, что как хорошо, все по 30 рублей, как недорого, надо же! Заходите с настроением, а там… Как 700 рублей? Спрашиваю я у продавца. У вас же ясно написано, что все по 30 рублей», — отметила автор блога.

По словам продавщицы, 30 рублей стоит лишь часть товаров, остальные вещи можно приобрести только за более высокую цену. «Понимаю, каждый выживает как может. Но и такая замануха как-то выглядит некрасиво по отношению к гостям курортов. Уже не знают, чем и как завлечь», — резюмировала блогерша.

Ранее в июле часто путешествующая россиянка предупредила о популярном способе обмана туристов в турецких магазинах — продавцы придумывают цены на товары на ходу. Чтобы избежать мошенничества, достаточно заранее уточнить стоимость товаров.

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Валентина Процкова
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