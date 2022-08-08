Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Бангладеш начались протесты против повышения стоимости топлива

Dhaka Tribune: в Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Отмечается, что власти страны 5 августа приняли решение повысить стоимость топлива. Это привело к подорожанию проезда в общественном транспорте.

Накануне в Дакке студенты уже выходили на митинг, который обернулся столкновениями с сотрудниками полиции. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

Ранее телеканал ARD сообщал, что подорожание энергоносителей приведет к масштабным протестам в ФРГ этой осенью и зимой. Отмечается, что власти страны опасаются роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и роста цен на продукты и энергоносители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
В России назвали увеличивающий риск ядерного конфликта с США фактор
Названы три страны с самым простым порядком оформления визы для россиян
В Бангладеш начались протесты против повышения стоимости топлива
Участники зерновой сделки отказались от атак на корабли
CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о Зеленском
Максим Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме
Эштон Кутчер рассказал о перенесенном аутоиммунном заболевании
В США подсчитали количество массовых перестрелок с начала года
Южная Европа тайно возобновила закупки российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.