В Бангладеш начались протесты против повышения стоимости топлива

Dhaka Tribune: в Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо

В Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Отмечается, что власти страны 5 августа приняли решение повысить стоимость топлива. Это привело к подорожанию проезда в общественном транспорте.

Накануне в Дакке студенты уже выходили на митинг, который обернулся столкновениями с сотрудниками полиции. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

Ранее телеканал ARD сообщал, что подорожание энергоносителей приведет к масштабным протестам в ФРГ этой осенью и зимой. Отмечается, что власти страны опасаются роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и роста цен на продукты и энергоносители.