Германии пообещали масштабные протесты из-за подорожания энергоносителей

ARD: подорожание энергоносителей приведет к масштабным протестам в ФРГ этой осенью и зимой

Подорожание энергоносителей приведет к масштабным протестам в ФРГ этой осенью и зимой. Об этом сообщает телеканал ARD.

Отмечается, что правительство Германии опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности и роста цен на продукты и энергоносители.

По данным телеканала, в настоящее время в Берлине проходят подобные акции. Также протестная активность наблюдается в Баварии и Саксонии.

Министр внутренних дел Саксонии Шустер отметил, что ведомство готовится к различным сценариям. Он призвал власти создать кризисную группу, чтобы снизить последствия подорожания энергоносителей.

Ранее агентство Bloomberg написало, что у Германии, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе: отопление почти половины домов в стране обеспечивается именно за счет газа.

