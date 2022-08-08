Переполненный отдыхающими пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян

Видео переполненного туристами пляжа в Сочи возмутило россиян в сети

Переполненный туристами пляж «Сириус» в Сочи попал на видео и вызвал возмущение россиян в сети. Кадры, снятые очевидцем, были опубликованы в аккаунте @sochi_online_2.0, освещающем события в курортном городе, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, что отдыхающие заполонили все пространство пляжа. Одни купаются в море, другие загорают, расположившись на лежаках и полотенцах вдоль линии воды. «Миллион людей», — подписали авторы ролик.

Пользователи сети удивились высокой плотностью людей на побережье и выразили свое мнение от увиденного в комментариях. «Привет, ротавирус», «Для меня — это не отдых», «Болото», «В чем радость? На переполненных пляжах инфекции и суета», «Смотреть страшно! Все инфекции в одном месте», «Ужас! Не дай бог туда попасть», — писали они.

Ранее в августе российским туристам дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников во время отдыха на черноморских курортах. В первую очередь эксперт призвал относиться с осторожностью к «заманчивым» вывескам, предлагающим услугу или товар по минимальной цене.