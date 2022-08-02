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Россиянам напомнили про распространенные схемы обмана на черноморских курортах

Адвокат Гончаров: мошенники занижают цены на товары, чтобы «обвесить» туристов

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российским туристам дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников во время отдыха на черноморских курортах. О распространенных схемах обмана напомнил член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров в интервью «Общественной службе новостей».

В первую очередь эксперт призвал относиться с осторожностью к «заманчивым» вывескам, предлагающим услугу или товар по минимальной цене. Адвокат предупредил, что слишком заниженные цены могут быть явным признаком «обвеса». Так, он порекомендовал перед покупкой уточнять конечную стоимость и не стесняться спрашивать разрешение на торговлю, особенно если она ведется в специально не оборудованных местах.

«Многие хотят сэкономить и уверены, что на месте найдут жилье дешевле и частенько попадают на мошенников, которые дежурят на вокзалах. Обращайтесь в службу размещения гостей курорта, там всегда есть возможность выразить свое недовольство и предъявить претензии, чего не сделаешь с "отличным парнем с вокзала"», — посоветовал Гончаров.

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В случае, если хозяева жилья, которые сдают объекты в частном секторе в аренду туристам, отказываются возвращать деньги или нарушают договоренности, юрист рекомендует апеллировать к ответственности за незаконное предпринимательство: пригрозить жалобой в полицию и в налоговую инспекцию.

В июне россиянам назвали наиболее распространенные схемы обмана туристов в сезон отпусков. В частности, обещая более низкую цену за жилье, злоумышленники предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств.

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Дарья Рыбак
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