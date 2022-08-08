Голодная медведица заперлась в автомобиле и восемь часов просидела внутри

UPI: медведица заперлась в машине и разгромила ее на глазах у медвежат

В американском городе Ред-Лодж, штат Монтана, голодная медведица на глазах у медвежат случайно заперлась в автомобиле, просидела внутри восемь часов и разгромила салон. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Хозяева машины, Майк и Мария Пилати, узнали о появлении медведицы, когда сработала противоугонная сигнализация «Мы вызвали полицию и сказали, что в нашу машину вломился медведь», — рассказал Майк. Полицейские помогли супругам связаться со Службой охраны парков, рыбных ресурсов и дикой природы штата. Там им пообещали, что специалист приедет утром.

«Периодически мы слышали хруст, — рассказал Майк. — Я думал, что медведица что-то жует в мусорном баке, а она корежила мой автомобиль». Только утром он узнал, что из-за захлопнувшейся двери животное восемь часов не могло выйти из машины.

Мужчина решил не дожидаться специалистов, при помощи палки открыл дверь автомобиля самостоятельно и выпустил медведицу. За восемь часов она успела привести салон в негодность. Супруги утверждают, что в машине не было еды, которая могла привлечь животное.

Ранее сообщалось, что в США медведица забралась в машину в поисках еды, заперлась изнутри и полностью разгромила ее салон. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили медведицу на заднем сиденье легковой машины и двух медвежат, залезших на дерево на противоположной стороне дороги.