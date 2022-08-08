Госсекретарь рассказал об ожиданиях США от украинского конфликта

Госсекретарь Блинкен заявил, что США рассчитывают на мирный договор на Украине

США рассчитывают, что боевые действия в рамках конфликта на Украине закончатся мирным договором. Об ожиданиях Штатов рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

Кроме того, госсекретарь заявил, что США «должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира».

Ранее сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм снова потребовали признать Россию спонсором терроризма. Грэм заявила, что сенаторы работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву.

До этого The New York Times сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется попыткам признать Россию страной — спонсором терроризма. Администрация американского президента Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.