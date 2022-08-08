Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госсекретарь рассказал об ожиданиях США от украинского конфликта

Госсекретарь Блинкен заявил, что США рассчитывают на мирный договор на Украине

Фото: Andrew Harnik / Reuters

США рассчитывают, что боевые действия в рамках конфликта на Украине закончатся мирным договором. Об ожиданиях Штатов рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

Кроме того, госсекретарь заявил, что США «должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира».

Ранее сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм снова потребовали признать Россию спонсором терроризма. Грэм заявила, что сенаторы работают над тем, чтобы «наложить больше санкций» на Москву.

До этого The New York Times сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется попыткам признать Россию страной — спонсором терроризма. Администрация американского президента Джо Байдена с осторожностью относится к этой идее, несмотря на решительные призывы Конгресса и просьбы властей Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о предотвращении покушения на глав Минобороны и разведки
Заплывшей во французскую реку белухе не удалось вернуться в море
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Водитель маршрутки зажал в дверях россиянку из-за ежедневной неуплаты за проезд
МЧС спустя пять суток удалось полностью потушить пожар на складе Ozon
Один из крупнейших холдингов Японии потерпел рекордные убытки
Переполненный отдыхающими пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян
Консультант свадебного салона раскрыла связь между обувью невесты и ее личностью
Метатель молота убил случайного прохожего во время соревнований
Госсекретарь рассказал об ожиданиях США от украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.