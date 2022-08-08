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Врач назвал способ оставаться в форме без подсчета калорий

Врач Дубинин: для похудения считать калории бесполезно

Фото: Shutterstock

Для похудения нужно разнообразно питаться, а не считать калории, уверен санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания Николай Дубинин. Способ оставаться в форме без подсчета калорийности от назвал в интервью для Ura.ru.

По словам Дубинина, здоровым людям, которые ведут активный образ жизни, необязательно, а зачастую и бесполезно рассчитывать дневную норму калорий. К тому же, отметил он, калорийность продукта зависит не столько от его энергетической ценности, сколько от способа, которым он приготовлен.

«Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берется математический расчет, а не химический, вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав все на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — пояснил Дубинин.

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Для здорового питания, уверен врач, нужно не вести строгий учет съеденных калорий, а всего лишь придерживаться полноценного рациона, сбалансированного по белкам, жирам и углеводам. При этом врач призвал питаться как можно более разнообразно.

Неправда, что потребление всем известных куриной грудки с гречкой каждый день — это полезно. Питание должно быть разнообразным, а пищевые привычки должны формироваться исходя из потребностей организма

Николай Дубининсанитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания

В заключение Дубинин подчеркнул, что желающим похудеть стоит ограничить потребление трансжиров, например, полуфабрикатов и фастфуда, а также есть меньше продуктов с содержанием сахара. Кроме того, он посоветовал не увлекаться сладкими газировками и поддерживать регулярную физическую активность.

Ранее россиянам назвали способы избежать срывов в борьбе с лишним весом. По словам эндокринолога Арсения Русанова, чтобы не возникло проблем со здоровьем, стоит создать разнообразный рацион питания и отказаться от таких понятий, как разрешенная и запрещенная еда.

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Елена Матвиенко
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