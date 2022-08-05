Названы способы избежать срывов в борьбе с лишним весом

Эндокринолог Русанов заявил, что во избежание срывов вес стоит снижать постепенно

В борьбе с лишним весом важно избежать срывов и переедания. Чтобы не возникло проблем со здоровьем, стоит придерживаться ряда правил, в том числе создать разнообразный рацион питания и отказаться от таких понятий, как разрешенная и запрещенная еда. Соответствующие способы назвал врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов, передают «Известия».

По мнению специалиста, одной из самых частых причин срыва во время снижения веса становится резкое ограничение калорийности или нерациональный режим питания. Он заявил, что организм испытывает сильный стресс, из-за чего резко повышается аппетит.

Чтобы избежать срывов, врач рекомендовал бороться с лишними килограммами постепенно. «При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является потеря 5-10 процентов от исходной массы тела», — сказал специалист. Он добавил, что после достижения «целевого веса» человек также должен в течение 6-12 месяцев поддерживать эти показатели.

Минимально рекомендованная калорийность питания для женщин составляет 1200 калорий, для мужчин — 1500 калорий. Уменьшать калорийность стоит на 500-600 калорий ежедневно, но не надо заходить за границы общих показателей, напомнил врач.

Полезной привычкой станет и соблюдение режима питания, сказал Русанов. По его мнению, наиболее эффективно при снижении веса есть три-четыре раза в день. Помимо этого, стоит отказаться от концепции разрешенной и запрещенной еды — стоит разделить все на две категории.

В первой будут свежие овощи, цельнозерновые, мясо домашней птицы, кролика, нежирная рыба, растительные белки (фасоль, чечевица) и масла. При этом во второй категории остается та пища, которая не помогает в борьбе с лишним весом. Например, кондитерские изделия, сладкие напитки, сдобная выпечка, хлеб и макароны, белый рис, красное мясо, бекон, колбасы, майонез, сливочное масло и алкоголь. Медик посоветовал ограничить потребление такой еды до нескольких раз в месяц. «Постарайтесь найти альтернативные рецепты для обеспечения меньшей калорийности блюда», — заключил он.