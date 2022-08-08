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ЦРУ посчитало Китай основной угрозой США

AP: спецслужбы США нацелены на противодействие Китаю больше, чем борьбе с терроризмом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Борьба с терроризмом и деятельностью экстремистских группировок будет оставаться одной из основных задач, но на данный момент ЦРУ и другие спецслужбы США больше нацелены на противодействие влиянию Китая. Об изменении приоритетов угроз сообщило агентство Associated Press (AP) с ссылкой на источники.

Согласно публикации, второй по значимости руководитель ЦРУ Дэвид Коэн заявил на закрытом собрании разведывательной службы, что Конгресс США посчитал Китай более значимой угрозой, и поэтому внутри структуры сотни служащих постепенно переводятся на китайское направление, в том числе и те, кто ранее занимался террористическими угрозами.

Ранее стало известно, что сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм снова потребовали признать Россию спонсором терроризма. По словам Грэм, американская сторона намерена внести Россию в список государств — спонсоров терроризма. Это, считает она, покажет миру, что США идут ва-банк в вопросе Украины. Китай уже осудил эту инициативу и призвал Вашингтон вернуться к переговорам с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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