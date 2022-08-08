Блогерша раскрыла простой «цыганский» метод удалить пятна с белой одежды

Блогерша Паши Голдсмит: удалить пятна с белой одежды поможет ее кипячение с солью

Блогерша Паши Голдсмит раскрыла простой способ, который поможет отчистить пятна с белой одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша, которая называет себя цыганской королевой, отметила, что использует для удаления загрязнений с кухонных полотенец, рубашек и носков соль и отбеливатель. Согласно ее методу, вещи следует кипятить в кастрюле в течение получаса, добавив к ним указанные ингредиенты. По окончании данного процесса изделия необходимо тщательно прополоскать. «Цыганский метод — лучший метод», — заявила девушка.

Кроме того, инфлюэнсерша ответила на вопрос зрителей о том, какой лайфхак ей больше всего нравится применять во время уборки. Так, им оказалась чистка зеркал и окон с помощью газеты и уксуса.

Ранее в августе блогерша Каролина Макколи из Австралии раскрыла простой способ отбелить одежду. По словам инфлюэнсерши, чтобы добиться должного эффекта, следует поместить предметы гардероба в наполненный горячей водой таз. Затем необходимо добавить в данную емкость от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и оставить вещи в полученном растворе на час.