В России выявили 17 862 случая коронавируса

В России за сутки выявили 17 862 случая COVID-19, выздоровели 8721, умерли 45 человек

В России за последние сутки выявили 17 862 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 730 561. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 20 303.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5241), в Петербурге (2642) и Московской области (1029). Меньше всего — в Магаданской области (4 случая), Ингушетии (5 случаев), а также в Еврейской автономной области, Чечне и Сахалинской области (по 12 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1252. За этот же период 8721 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 048 076.

За сутки умерли 45 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 382 786 человек.