В России выявили 20 303 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 20 303 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 20 303 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 712 699. Такие данные передает в воскресенье, 7 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

6 августа было зарегистрировано 19 974 новых зараженных. 5 августа число выявленных случаев коронавируса составило 18 555.

Наибольшее число заражений выявили в Москве (6110), Санкт-Петербурге (2410) и Московской области (1880). Меньше всего — в Еврейской автономной области (13), Магаданской области (10) и Чукотском автономном округе (6). В Ненецком автономном округе не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1505. За этот же период 8729 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 18 039 355 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 44 пациента. В стране за все время борьбы с COVID-19 был зафиксирован 382 741 летальный исход.

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на пике новой волны COVID-19 в России ежедневный прирост числа заболевших может вырасти до 50 тысяч человек. Главный санитарный врач России Анна Попова также предрекла рост заболеваемости COVID-19 из-за подвидов омикрона.