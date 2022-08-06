В России выявили 19 974 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 19 974 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 19 974 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 692 396. Такие данные передает в субботу, 6 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

5 августа число выявленных случаев коронавируса составило 18 555. 4 августа было зафиксировано 17 126 новых зараженных.

Наибольшее число заражений выявили в Москве (5997), Санкт-Петербурге (2303) и Московской области (2072). Меньше всего — в Еврейской автономной области (15), Магаданской области (9), Чукотском автономном округе (9) и Ненецком автономном округе (1).

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 2141. За этот же период 10 743 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 18 030 626 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 46 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 382 697 летальных исходов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19. В ведомстве отметили, что летом риск заражения инфекцией вырастает из-за новых вариантов омикрона. По этой причине россиянам необходимо соблюдать меры предосторожности.

При этом до этого в Роспотребнадзоре рассказали, что в России нет необходимости вводить новые ограничения. В ведомстве напомнили о базовых правилах профилактики COVID-19. Также сохраняется рекомендация к прохождению ревакцинации раз в полгода.