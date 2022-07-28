Роспотребнадзор ответил на слухи о возвращении коронавирусных ограничений

Роспотребнадзор заявил, что в России нет необходимости вводить коронавирусные ограничения

В России нет необходимости вновь вводить коронавирусные ограничения. Об этом Роспотребнадзор заявил в своем Telegram-канале, отвечая на появившиеся в соцсетях слухи о возобновлении мер против COVID-19.

Ведомство подчеркнуло, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако он вызван распространением новых подвидов штамма коронавируса омикрон, при которых болезнь протекает не так тяжело.

В Роспотребнадзоре напомнили о базовых правилах профилактики COVID-19. Людям уязвимых категорий рекомендовали носить в общественных местах маски и использовать антисептические средства. Также сохраняется рекомендация к прохождению ревакцинации раз в полгода, заключили в ведомстве.

26 июля Роспотребнадзор заявил, что рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в 17 регионах России. По итогам 29-й недели 2022 года в стране зарегистрировали 43 985 случаев коронавируса, что почти на 50 процентов превышает результаты предыдущей недели.

27 июля стало известно, что в России зафиксировали уже семь случаев заражения штаммом коронавируса «кентавр». При этом заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что стремительного роста заболеваемости COVID-19 нет.