Раскрыто число заразившихся штаммом «кентавр» россиян

Роспотребнадзор заявил, что в стране 7 человек заразились штаммом коронавируса «кентавр»

Семь россиян заразились штаммом коронавируса «кентавр». Это число «Ленте.ру» раскрыла заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19 Наталья Пшеничная.

По ее словам, в настоящее время фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма омикрон. Однако стремительного роста заболеваемости COVID-19, как это было в январе при смене циркулирующего геноварианта дельта на омикрон, не отмечается, добавила Пшеничная.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в 17 российских регионах вывили превышение средних показателей заболеваемости COVID-19. В ведомстве рассказали, что по итогам 29 недель 2022 года в России зарегистрировали 43 985 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 48,9 процента превысил результаты предыдущей недели.

19 июля в России выявили первых заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». У всех заболевших инфекция протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась.