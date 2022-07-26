В 17 регионах России выявили превышение заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о превышении заболеваемости COVID-19 в 17 регионах России

В 17 российских регионах вывили превышение средних показателей заболеваемости COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что по итогам 29 недели 2022 года в России зарегистрировали 43 985 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 48,9 процента превысил результаты предыдущей недели.

Значение коэффициента распространения вируса (Rt) за неделю увеличилось до 1,4. «В разрезе субъектов Российской Федерации количество регионов с Rt менее 1 составило 9», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство объяснило, что рост числа случаев COVID-19 вызван распространением новых вариантов штамма коронавируса «Омикрон». В ведомстве советовали россиянам продолжить носить медицинские маски и использовать антисептики, чтобы избежать заражения. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью в полгода.

19 июля в России выявили первых заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». У всех заболевших инфекция протекает в легкой форме, госпитализация не потребовалась.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в России. Однако она подчеркнула, что распространение инфекции не приведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.