Вирусолог спрогнозировал число заболевших на пике новой волны COVID-19 в России

Вирусолог Альтштейн предрек рост числа заболевших COVID-19 в России до 50 тысяч в сутки

На пике новой волны COVID-19 в России суточный прирост числа заболевших может вырасти до 50 тысяч человек. Об этом заявил вирусолог, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Альтштейна, прогнозировать число заболевших очень сложно, однако вряд ли оно сравняется с зимними показателями, когда число ежедневно фиксируемых случаев превышало 200 тысяч.

«Скорее всего, [будет фиксироваться] порядка 45-50 тысяч», — предрек вирусолог.

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