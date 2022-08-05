Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Инфекционист предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве на начало учебного года

Фото: Kirill Braga / Reuters

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может возникнуть в начале учебного года. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист Николай Малышев, передает РИА Новости.

Специалист пояснил, что этот период совпадет с сезоном окончания отпусков, когда жители столицы начнут выходить на работу.

«Сейчас будет повышение заболеваемости коронавирусом и пик придется на начало учебного года», — сказал Малышев.

За последние сутки в Москве выявили 5973 случая COVID-19, кроме того, в столице зафиксировали 10 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам надевать маски в людных местах. Руководитель ведомства отметила, что в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма омикрон, гражданам стоит внимательнее отнестись к рекомендуемым мерам защиты от COVID-19.

До этого главный санитарный врач России предрекла рост заболеваемости COVID-19 из-за подвидов омикрона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
В офисном здании российского города взорвалась граната
Жители Подмосковья перечислили плюсы и минусы проживания в пригороде
Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс и прослыла эгоисткой в сети
Трасс пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера
Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси
Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном
Лавров обвинил Запад в попытке использовать AUKUS в интересах НАТО
Российский бизнес не поверил в специальный налоговый режим
Российский суд дал 8,5 года колонии судимому мужчине за убийство брата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.