Инфекционист предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист Малышев предрек пик заболеваемости COVID-19 в Москве на начало учебного года

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может возникнуть в начале учебного года. С таким прогнозом выступил врач-инфекционист Николай Малышев, передает РИА Новости.

Специалист пояснил, что этот период совпадет с сезоном окончания отпусков, когда жители столицы начнут выходить на работу.

«Сейчас будет повышение заболеваемости коронавирусом и пик придется на начало учебного года», — сказал Малышев.

За последние сутки в Москве выявили 5973 случая COVID-19, кроме того, в столице зафиксировали 10 летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам надевать маски в людных местах. Руководитель ведомства отметила, что в условиях роста заболеваемости, связанного с распространением новых подвариантов штамма омикрон, гражданам стоит внимательнее отнестись к рекомендуемым мерам защиты от COVID-19.

До этого главный санитарный врач России предрекла рост заболеваемости COVID-19 из-за подвидов омикрона.