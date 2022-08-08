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Появились кадры группового спасения россиянина из-под разрушенного пирса в Крыму

В Ялте отдыхающие на «Золотом пляже» спасли застрявшего под пирсом россиянина

В Крыму россиянин полез купаться в шторм и оказался в ловушке под разрушенным пирсом. Его спасение сняли на видео, которое опубликовало «Крымское информационное агентство».

Инцидент произошел в Ялте на «Золотом пляже». Мужчина, чья личность не раскрывается, несмотря на шторм, отправился купаться в море. В результате его отбросило волной под разрушенный пирс. Самостоятельно выбраться мужчина не смог, поэтому на помощь ему пришли другие отдыхающие.

На появившихся кадрах видно, как группа около десяти человек вереницей протянулась от берега до пирса, держась за руки и стоя по пояс в воде. Страхуя и подтягивая друг друга, люди продолжали вытаскивать из моря застрявшего россиянина, несмотря на большие волны, которые обрушивались на них. Купальщика удалось спасти.

Дарья Рыбак
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