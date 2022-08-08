Женщина почувствовала резкую боль во время оргазма и едва не умерла

Daily Mail: 45-летняя американка едва не умерла из-за повредившейся во время оргазма аорты

45-летняя жительница штата Миссисипи, США, во время оргазма почувствовала резкую боль в груди из-за повредившейся аорты и едва не умерла. Историю женщины сообщило издание Daily Mail со ссылкой на отчет врачей, опубликованный в American Journal of Case Reports.

Американка, имя которой не называется из соображений анонимности, заявила, что занималась с мужем сексом в позе с прижатыми к груди ногами. По ее словам, во время оргазма она услышала в груди громкий «хлопок», а затем почувствовала резкую колющую боль возле сердца и жар. Неприятные ощущения не прошли и после завершения полового акта. Более того, к уже существующим симптомам добавились тошнота и чувство панического страха.

Женщина поспешила обратиться за помощью в местную больницу. После ряда анализов врачи обнаружили у нее критически высокое давление и опасное для жизни повреждение аорты — главной и самой большой кровеносной артерии в организме человека. По словам медиков, ее состояние, известное как интрамуральная гематома аорты, без своевременного лечения могло привести к полному разрыву (расслоению) аорты и, как следствие, мгновенной смерти.

Специалисты объяснили американке, что причиной ослабления стенок аорты и ее последующего повреждения могли стать многолетнее курение и гипертония в сочетании с учащенным сердцебиением и физическими нагрузками во время секса. В больнице, где получала медикаментозную терапию, она провела три дня и затем была выписана домой.

Ранее сообщалось, что 40-летний британец, приехавший на отдых в Италию, погиб во время опасных сексуальных игр с возлюбленной. Труп мужчины со множественными порезами, синяками и другими травмами нашли в номере. По версии сотрудников правоохранительных органов, повреждения на его теле стали следствием сексуальных экспериментов, которые плохо закончились.

