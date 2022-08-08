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94-летний заслуженный дипломат СССР совершил самоубийство в Подмосковье

94-летний заслуженный дипломат СССР Ювеналий Шелаков совершил самоубийство в Подмосковье

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В подмосковном Пушкине нашли мертвым заслуженного дипломата СССР, 94-летнего Ювеналия Шелакова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело пенсионера обнаружили 5 августа в доме на улице Розы Люксембург в микрорайоне Заветы Ильича. По информации издания, на месте происшествия также нашли предсмертную записку. Предварительно, мужчина совершил самоубийство. По словам источника, у Шелакова были проблемы со здоровьем.

По данным канала, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти пенсионера.

Ранее в июне 2021 года в Волгоградской области с собой покончил 72-летний пенсионер. Тело мужчины нашли рядом с поликлиникой города Урюпинск.

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Константин Лысяков
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