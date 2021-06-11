В России пенсионер покончил с собой возле поликлиники

В городе Урюпинске Волгоградской области пенсионер покончил с собой возле здания поликлиники. Об этом сообщает издание «Блокнот-Волгоград».

Тело 72-летнего мужчины обнаружили около шести часов утра рядом с поликлиникой. Сообщается, что все обстоятельства инцидента устанавливаются. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в городе Кинель Самарской области пенсионер ворвался в отделение «Почты России» со словами «чтобы вы все сдохли», устроил пожар и покончил с собой. Мужчина пришел в почтовое отделение №1 за письмом. Забрав его, мужчина ушел и вернулся на почту с тремя бутылками горючей смеси, которые и пустил в ход.