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В России пенсионер покончил с собой возле поликлиники

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Урюпинске Волгоградской области пенсионер покончил с собой возле здания поликлиники. Об этом сообщает издание «Блокнот-Волгоград».

Тело 72-летнего мужчины обнаружили около шести часов утра рядом с поликлиникой. Сообщается, что все обстоятельства инцидента устанавливаются. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в городе Кинель Самарской области пенсионер ворвался в отделение «Почты России» со словами «чтобы вы все сдохли», устроил пожар и покончил с собой. Мужчина пришел в почтовое отделение №1 за письмом. Забрав его, мужчина ушел и вернулся на почту с тремя бутылками горючей смеси, которые и пустил в ход.

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