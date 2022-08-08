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В ДТП на российской трассе погибли три человека

Три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии

Фото: ГУ МВД по Кабардино-Балкарии

Три человека погибли и еще двое пострадали в ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД российского региона, передают «Известия».

В ведомстве пояснили, что автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2106 столкнулись лоб в лоб в Терском районе республики. В результате происшествия на месте погибли 44-летний водитель «шестерки», его 52-летний пассажир и 59-летний мужчина-пассажир «двенадцатой».

Водителю и женщине-пассажиру ВАЗ-2112 оказали помощь медики, уточнили в МВД. На месте ДТП работали следователи, движение транспорта не перекрывалось.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с участием фуры на трассе ПолазнаЧусовой в Пермском крае. По факту случившегося проводили проверку.

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Анна Щербакова
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