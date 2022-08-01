В ДТП на российской трассе погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с участием фуры на трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае

Четыре человека погибли в ДТП с участием фуры на трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что иномарка Skoda Fabia выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania. От удара фура оказалась на «встречке», где в этот момент двигались машины «Лада» и Nissan.

На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров Skoda. Кроме того, в ДТП пострадали водитель и пассажир «Лады», их с различными травмами доставили в медучреждение.

По факту случившегося организовали проверку, добавили в ГУ МВД.

Ранее в ДТП на Кубани погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, среди них трое детей. Инцидент произошел на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Легковой автомобиль Ford Focus лоб в лоб столкнулся с грузовиком.