В возрасте 73 лет умер австралийский актер Пол Инхорн

Австралийский актер Пол Инхорн умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Инхорн скончался во сне от сердечного приступа, находясь в своем доме в Такоме, штат Вашингтон. Смерть подтвердила его супруга Стефани. В тот день актер собирался начать работу над новым фильмом вместе с режиссером Кэлилом Сильвером и его братом, писателем Шоги Сильвером.

Инхорн известен по фильмам «Это Мартин Боннэр», «Земля Хо!», «Гадюшник», «Гора» и другим проектам.

Ранее стало известно о смерти актера Роджера Мосли.