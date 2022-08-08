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Россиянам раскрыли выгодные способы обмена валюты в Египте

В TourDom.ru порекомендовали туристам не обменивать валюту на ресепшене в отеле

Фото: Shutterstock

Российским путешественникам раскрыли несколько вариантов того, где и как обменять валюту во время отдыха на курортах Египта по выгодному курсу. Способы опубликовали специалисты портала TourDom.ru.

Так, купить наличные в местных пунктах обмена можно по среднему курсу 18,8 и 19,3 египетских фунта за один доллар и евро соответственно. Отмечается, что в обменниках курс практически не отличается от официального. «А вот в отелях обменивать доллары и евро на ресепшен уже не так выгодно. В некоторых из них предлагают поменять наличные рубли на фунты, исходя из курса по 80 рублей за доллар», — порекомендовали авторы материала.

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При этом эксперты обратили внимание, что обменять рубли на египетские фунты в торговых точках Египта не получится, однако отдельные турагентства разрешают туристам оплачивать экскурсии за безналичные рубли при переводе денег с российских карт на счета посредников в России.

Еще один распространенный способ у отдыхающих — использование карт китайской платежной системы UnionPay. «В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе пока лишь ограниченное число торговых точек принимает карты UnionPay, зато наличные можно снять в банкоматах. Главное — найти устройство со значком этой платежной системы. В частности, работают карты от Россельхозбанка, Газпромбанка, Почта Банка», — рассказали специалисты и уточнили, что комиссия за одну подобную транзакцию в банках Credit Agricole и Suez Bank составляет примерно семь долларов (422 рубля).

Ранее в августе россиян предупредили о резком подорожании туров в Турцию и Египет. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, причиной двукратного скачка цен стали дефицит авиаперевозки и отсутствие чартерных рейсов в эти страны.

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Валентина Процкова
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