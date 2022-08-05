Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о резком подорожании туров на два любимых курорта летом

АТОР: туры в Турцию и Египет летом подорожали в 2-2,5 раза

Фото: Bhumil Chheda / Unsplash

Путевки в Турцию и Египет подорожали в среднем в 2-2,5 раза летом 2022 года. Об этом путешественников предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, причиной столь резкого скачка цен стали дефицит авиаперевозки и отсутствие чартерных рейсов в эти страны.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
«Пропускать русских на дороге не хотели» Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
«Пропускать русских на дороге не хотели»Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
1 июня 2022

В туристической отрасли отметили, что цены на туры в сезоне осень-зима 2022 года на два любимых курорта россиян спрогнозировать практически невозможно.

Ранее в августе стало известно, что в первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов. При этом отмечается, что по турпотоку в июле россияне обогнали иностранцев — за месяц республику посетили почти 490 тысяч путешественников из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ
Китай запустил на орбиту многоразовый космический аппарат
В московской гостинице двое мужчин изнасиловали девушку
В российском городе «заперли» мешавшую ремонту дорог машину
Возможность Европы пережить зиму поставили в зависимость от Азии
Названы способы избежать срывов в борьбе с лишним весом
Полиомиелит начал распространяться в США на фоне отказа от вакцинации
Россиян предупредили о резком подорожании туров на два любимых курорта летом
Умер актер Джон Стайнер
Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.