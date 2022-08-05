Россиян предупредили о резком подорожании туров на два любимых курорта летом

АТОР: туры в Турцию и Египет летом подорожали в 2-2,5 раза

Путевки в Турцию и Египет подорожали в среднем в 2-2,5 раза летом 2022 года. Об этом путешественников предупредила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, причиной столь резкого скачка цен стали дефицит авиаперевозки и отсутствие чартерных рейсов в эти страны.

В туристической отрасли отметили, что цены на туры в сезоне осень-зима 2022 года на два любимых курорта россиян спрогнозировать практически невозможно.

Ранее в августе стало известно, что в первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов. При этом отмечается, что по турпотоку в июле россияне обогнали иностранцев — за месяц республику посетили почти 490 тысяч путешественников из России.