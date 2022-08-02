Россияне обогнали иностранцев по турпотоку в Турцию летом

За июль Анталью посетили почти 490 тысяч россиян, обогнав иностранцев по турпотоку

В первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов, при этом лидером стала Германия. Однако уже в июле россияне обогнали иностранцев по турпотоку, передает Turizm Guncel.

По сведениям издания, за месяц страну посетили почти 490 тысяч российских туристов. Как сообщается, на втором месте оказались жители Германии — 408,5 тысячи, на третьем — Англии (182,5 тысячи путешественников). При этом всего Анталью посетили 2,4 миллиона иностранцев.

Отмечается, что с января по июль число туристов, прилетевших в популярную турецкую провинцию, выросло на 97 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 6,68 миллиона человек. Среди них также есть туристы из Польши, Нидерландов, Казахстана, Румынии, Израиля, Дании и Чехии.

Ранее стало известно, что россияне массово заинтересовались отдыхом в люксовых отелях Турции, несмотря на то, что он подорожал на 30-50 процентов. Увеличение спроса обеспечивают две категории путешественников: те, кто всегда предпочитал отдыхать в элитных гостиницах, а также туристы, которые раньше ездили в Европу или другие страны.