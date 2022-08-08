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В российских домах начнут ставить киргизские лифты

Киргизская компания начнет поставлять пассажирские лифты в Россию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В российских зданиях появятся лифты из Киргизии. Киргизская компания «Скай индастриал групп» начнет поставлять оборудование в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора организации Нурбека Абдыразакова.

«Скай индастриал групп» заключила соглашение на поставку грузовых и пассажирских лифтов с одной из российских компаний на 2022 и 2023 года. Абдыразаков отметил, что доля пассажирских лифтов будет больше, так как российские партнеры активно занимаются строительством жилых домов.

Объемы поставок не уточняются. Директор киргизской компании заявил, что они имеют возможность выполнить условия заключенного контракта с учетом того, что для «Скай индастриал групп» сделка выгодна с финансовой точки зрения.

В июле один из крупнейших производителей лифтов Otis продал свой бизнес в России холдингу S8 Capital. Более двух тысяч сотрудников сохранят рабочие места в компании. Новый владелец возобновит производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке, а также продолжит продавать оборудование и осуществлять техническое обслуживание клиентов.

Александра Качан
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