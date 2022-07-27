Один из крупнейших производителей лифтов продал бизнес в России

Компания по производству лифтов Otis продала свой бизнес в России холдингу S8 Capital

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis продал свой бизнес в России холдингу S8 Capital. О завершении сделки со ссылкой на данные Минстроя сообщают «Известия».

Производитель лифтов достиг соглашения с Ice Development, которая входит в холдинг S8 Capital. Более двух тысяч сотрудников останутся в компании. Новый владелец возобновит производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке. Он также продолжит продавать оборудование и осуществлять техническое обслуживание.

В Otis объяснили решение тем, что они тщательно изучили сложившуюся ситуацию — «глобальное воздействие и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил».

В марте 2022 года Otis пересмотрели свою деятельность в России. В результате компания приняла решение прекратить принимать заказы на новые лифты и эскалаторы для страны, но пообещала выполнять договоренности и проводить техническое обслуживание уже работающего на территории России оборудования, насколько позволят санкции.