Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Один из крупнейших производителей лифтов продал бизнес в России

Компания по производству лифтов Otis продала свой бизнес в России холдингу S8 Capital

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis продал свой бизнес в России холдингу S8 Capital. О завершении сделки со ссылкой на данные Минстроя сообщают «Известия».

Производитель лифтов достиг соглашения с Ice Development, которая входит в холдинг S8 Capital. Более двух тысяч сотрудников останутся в компании. Новый владелец возобновит производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке. Он также продолжит продавать оборудование и осуществлять техническое обслуживание.

В Otis объяснили решение тем, что они тщательно изучили сложившуюся ситуацию — «глобальное воздействие и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил».

В марте 2022 года Otis пересмотрели свою деятельность в России. В результате компания приняла решение прекратить принимать заказы на новые лифты и эскалаторы для страны, но пообещала выполнять договоренности и проводить техническое обслуживание уже работающего на территории России оборудования, насколько позволят санкции.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Один из крупнейших производителей лифтов продал бизнес в России
Американский подполковник назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину
В GTA VI появится женский персонаж
Москвичи бросились скупать жилье
Ранившего четырех соседей по палате пациента отправили в СИЗО
В Кремле прокомментировали встречу Путина с членами делегации Израиля
Мощный пожар на детской площадке в Подмосковье показали на видео
Диетологи объяснили набор веса в жару
Крупный немецкий банк испугался потери контроля над подразделением в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.