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На Украину прибыла первая партия немецких самоходных установок

На Украину прибыла первая партия ЗСУ Gepard из Германии

Фото: Christian Charisius / Reuters

На Украину прибыла первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard из Германии. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По данным командования, в республику прибыли три немецких ЗСУ. Там также добавили, что всего украинская сторона ожидает передачи 30 единиц такой техники.

В начале августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом глава ведомства отметил, что «звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой».

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Георгий Нестеров
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