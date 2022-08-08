На Украину прибыла первая партия немецких самоходных установок

На Украину прибыла первая партия ЗСУ Gepard из Германии

На Украину прибыла первая партия зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard из Германии. Об этом сообщает оперативное командование «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По данным командования, в республику прибыли три немецких ЗСУ. Там также добавили, что всего украинская сторона ожидает передачи 30 единиц такой техники.

В начале августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом глава ведомства отметил, что «звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой».