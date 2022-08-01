США передали Украине еще четыре системы HIMARS

Министр обороны Украины Резников: в страну прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS

Еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прибыли на Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.

Резников поблагодарил за передачу систем президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, а также всех американцев «за укрепление украинской армии».

«Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой!» — заявил министр.

Ранее Резников сообщил, что также Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня Mars 2.

В конце июля в Пентагоне пообещали, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к HIMARS. Как заявил представитель ведомства, американская сторона постоянно контактирует с Киевом по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя».