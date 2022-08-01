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Украина получила немецкие РСЗО Mars 2

Министр обороны Украины Резников сообщил, что Киев получил немецкие РСЗО Mars 2

Фото: Værnsfælles Forsvarskommando / Wikimedia Commons

Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.

«На Украину прибыл третий брат семьи Long Hand — РСЗО Mars 2 из Германии. Спасибо ФРГ и лично моей коллеге [министру обороны] Кристине Ламбрехт за эти системы», — написал Резников.

26 июля Ламбрехт сообщила, что Германия передала Киеву Mars 2. Количество переданных Украине РСЗО Mars 2 не уточнялось, однако в июне глава немецкого минобороны говорила, что Киев получит как минимум три системы.

Ранее Алексей Резников рассказал, что Киев ждет от западных стран поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Кроме того, по его словам, страна рассчитывает получить ракеты дальнего радиуса действия.

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Антон Похиляк
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