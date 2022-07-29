Пентагон пообещал помогать Украине боеприпасами к HIMARS

Пентагон заявил, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к HIMARS

Представитель Пентагона пообещал, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил чиновник, американская сторона постоянно контактирует с Киевом по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя». «Так что мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — добавил он.

29 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». В результате погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.

